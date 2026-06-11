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Общество11 июня 2026 7:39

В Ярославле установят пятиметровый бронзовый памятник Юрию Бычкову

Монумент основателю турмаршрута Золотое кольцо поставят на улице Революционной
Полина ВАЧНАДЗЕ
4 июля в Ярославле откроют памятник основателю туристического маршрута Золотое кольцо Юрию Бычкову.

4 июля в Ярославле откроют памятник основателю туристического маршрута Золотое кольцо Юрию Бычкову.

Фото: Правительство Ярославской области.

Памятник основателю туристического маршрута Золотое кольцо Юрию Бычкову установят в Ярославле. Пятиметровый бронзовый монумент весом около четырех тонн планируют поставить у дома №4а на улице Революционной.

Памятник откроют 4 июля.

«Монумент презентовали на международном форуме «Путешествуй!» в Москве. Композицию на стенде Ярославской области представил сын Юрия Александровича – скульптор Сергей Бычков. Он и является автором памятника», - сказал глава региона.

Монумент будет высотой в пять метров.

Монумент будет высотой в пять метров.

Фото: Правительство Ярославской области.

Как рассказал Сергей Бычков, проект находится на завершающей стадии. Для удобства отливки в бронзе, фигуру распилили на фрагменты. Уже совсем скоро из литейного цеха придут первые детали.

4 июля в Ярославле откроют не только памятник, но и галерею «Истории Золотого кольца». Современная площадка с мультимедийным оборудованием создана на улице Нахимсона, 18.

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