В Ярославле установят пятиметровый бронзовый памятник Юрию Бычкову

Фото: Правительство Ярославской области.
Памятник основателю туристического маршрута Золотое кольцо Юрию Бычкову установят в Ярославле. Пятиметровый бронзовый монумент весом около четырех тонн планируют поставить у дома №4а на улице Революционной.
Памятник откроют 4 июля.
«Монумент презентовали на международном форуме «Путешествуй!» в Москве. Композицию на стенде Ярославской области представил сын Юрия Александровича – скульптор Сергей Бычков. Он и является автором памятника», - сказал глава региона.
Фото: Правительство Ярославской области.
Как рассказал Сергей Бычков, проект находится на завершающей стадии. Для удобства отливки в бронзе, фигуру распилили на фрагменты. Уже совсем скоро из литейного цеха придут первые детали.
4 июля в Ярославле откроют не только памятник, но и галерею «Истории Золотого кольца». Современная площадка с мультимедийным оборудованием создана на улице Нахимсона, 18.
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