Костромской подросток наплевал на Вечный огонь шелухой от семечек

Подросток из Галича плевал в Вечный огонь шелуху от семечек. ФОТО: администрация Костромской области

16-летнего жителя Костромской области будут судить за осквернение Вечного огня в Галиче.

11 декабря прошлого года вандал и его друзья выбрали памятник павшим местом для своего отдыха. Прекрасно понимая, где он находится и почему горит Вечный огонь, подросток грыз семечки и сплевывал шелуху от них в пламя.

- Действуя публично вопреки нормам морали и этики, обвиняемый совершил действия, оскверняющие памятник и чувства граждан, которые чтят память защитников Отечества, - сказали в пресс-службе СКР по Костромской области.

Уголовное дело направлено в Галичский районный суд для рассмотрения. Несмотря на достаточную доказательную базу, молодой человек свою вину в преступлении не признал, сказали в региональной прокуратуре.

Следователи напоминают об установленной ответственности за уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений.

Уголовной ответственности за указанное преступление подлежат лица, достигшие 16-летнего возраста. Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.