В Детском реабилитационном центре Иванова изменили походку маленькой пациентки

Реабилитация продолжается. ФОТО: ОБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5

Еще совсем недавно маленькая пациентка Детского реабилитационного центра могла передвигаться только с опорой, да и то – исключительно боком и подволакивая правую ногу. Из-за последствий перелома бедренной кости каждый шаг давался ребенку непросто.

Для восстановления специалисты разработали индивидуальную программу реабилитации. Одним из ключевых этапов стали занятия на роботизированном комплексе «Локомат», который помогает формировать правильный навык ходьбы. Упорный труд – и очень быстро появились первые результаты. Уже после третьего занятия девочка стала ходить прямо, а к завершению курса произошли изменения, которые заметили не только специалисты, но и родители.

- Ребенок начал уверенно поднимать правую ногу при ходьбе, исчезла необходимость двигаться боком, а подъем по лестнице стал возможен с чередованием обеих ног, - сказали в ОБЗУ «Детская городская клиническая больница №5».

За этим результатом стоит большая совместная работа врачей, инструкторов ЛФК, специалистов по медицинской реабилитации, медицинских сестер, родителей и, конечно, самой маленькой пациентки, которая каждый день старалась сделать еще один шаг вперед.

Несмотря на явные успехи, это еще не конец пути, реабилитация продолжается. Летом девочка снова приедет в центр, чтобы закрепить достигнутые результаты и продолжить восстановление.