В Некрасовском благоустроят по нацпроекту парк «Юбилейный»

На данный момент в Некрасовском округе свое мнение по объектам благоустройства уже высказали более 2 тысяч человек. Фото: Правительство Ярославской области.

За последние пять лет в Некрасовском округе комфортные зоны отдыха и обновленные мемориальные объекты появились в селах Левашово, Никольское, Кувакино, Диево-Городище и Рождественное, а также в поселках Некрасовское, Бурмакино, Красный Профинтерн и других населенных пунктах. Работы проведены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и региональной программы «Развитие сельских территорий».

В этом году благоустройство в округе будет продолжено.

«В Вятском стартовали работы в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Оно впервые представляло Ярославскую область на конкурсе как историческое поселение и сразу стало победителем. Ранее от региона участие принимали только города, – отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – На реализацию проекта направим почти 80 млн рублей. В поселке Некрасовское по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» благоустроим парк «Юбилейный». Программа реализуется по инициативе Президента России и при поддержке партии «Единая Россия». Концепцию выбрали сами жители в ходе всероссийского голосования, и именно такой подход позволяет создавать пространства, которые действительно востребованы людьми».

Подрядчику предстоит обустроить входную группу парка, установить современные качели с навесом, сделать освещение и провести озеленение. Завершить этап планируют до конца лета. Ожидается, что после обновления парк станет новым центром притяжения для людей всех возрастов.

«Зона отдыха расположена вблизи социальных объектов: по соседству находятся Дом культуры, крытый ледовый комплекс и «Некрасов-сквер», где можно познакомиться с биографией и творчеством поэта Николая Некрасова. В холодное время года это пространство традиционно превращается в центр зимних развлечений с открытым катком и горкой, – рассказала жительница Некрасовского округа Светлана Комарова. – Конечно, очень ждем еще одну благоустроенную территорию».

В прошлом году в поселке Некрасовское благодаря нацпроекту преобразилась набережная реки Солоницы, которая находится рядом с парком «Юбилейный». Там установлены ротонда, фонтан и топиари.

Как рассказал заместитель председателя правительства – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Александр Баланцев, сейчас завершается Всероссийское голосование за объекты благоустройства, победители которого будут включены в федеральный проект 2027 года. Участие в отборе территорий уже приняли более 150 тысяч жителей региона. Присоединиться к ним можно до 12 июня по ссылке – http://clck.ru/3TDufA.

На данный момент в Некрасовском округе свое мнение уже высказали более 2 тысяч человек. Пока лидирует второй дизайн-проект – благоустройство парка «Юбилейный» (2-й этап).