Специальные условия для держателей «Карты жителя» - ПСБ увеличил процентную ставку по вкладу

Держатели «Карты жителя Ярославской области» могут открыть вклад на более выгодных условиях. ФОТО: ПСБ

Банк увеличил максимальную ставку по депозиту «Ярослав Мудрый» до 31% годовых*. Теперь держатели «Карты жителя Ярославской области» могут открыть вклад на новых, более выгодных условиях.

ПСБ предоставляет оптимальные сроки размещения: 32, 91 и 122 дня. Максимальная ставка 31% действует при минимальном сроке вклада, что позволяет клиентам получить высокий доход. При этом минимальная гарантированная ставка составляет 21% годовых.

Минимальная сумма вложения составляет 10000 рублей, что делает предложение доступным для широкого круга клиентов. Максимальный порог для размещения-50000 рублей. Открыть вклад можно как в офисах банка, так и в мобильном приложении.

«Вклад «Ярослав Мудрый» – это специальный продукт для жителей нашего региона, ключевым преимуществом которого является высокая доходность в короткие сроки. Предложение является одним из самых привлекательных на рынке среди краткосрочных депозитов. Повышая ставку по вкладу для держателей «Карты жителя Ярославской области» до31% годовых, мы делаем краткосрочное размещение средств ещё более выгодным, предлагая клиентам максимально эффективно распорядиться своими сбережениями. На сегодняшний день «Карту жителя» от ПСБ уже получили более 15 тысяч жителей региона, из них более 1200 открыли вклад «Ярослав Мудрый» на общую сумму более 60 миллионов рублей»,–отметил Максим Ярцев, заместитель управляющего Ярославским филиалом ПСБ.

* Ставка 31% годовых по вкладу «Ярослав Мудрый» действует для суммы от 10000 до 50000 на срок 32 дня для клиентов-держателей банковской карты «Карта жителя Ярославской области», выпущенной Банком (за исключением клиентов–держателей дополнительной банковской карты). Минимальная гарантированная ставка — 21% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1,4 млн в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 88003337890 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 01.04.2025.

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