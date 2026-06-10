Канализационные сети в Данилове построят до конца года

В Данилове строят канализационные сети. Фото: Правительство Ярославской области.

Строительство канализационных сетей на улицах Сосновой, Свердлова и Островского в Данилов планируют до конца этого года. На данный момент готовность объекта составляет 78%, стоимость работ – 77 миллионов рублей.

«Строительство канализации в Данилове обеспечит повышение качества жизни более чем 1500 человек. Новый объект позволит разгрузить существующие сети канализации в центральной части города», - сказал министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев.

На улице Сосновой подрядная организация уже завершила устройство участка самотечной канализации. Протяженность нового коллектора составила 910 метров. Также смонтирована первая канализационная насосная станция, оборудование уже готово к пусконаладке.

На улице Свердлова почти завершена прокладка безнапорного участка по улице Свердлова: из 800 запланированных уложено 680 метров труб. А на улице Островского идет строительство напорной ветки канализационного коллектора. Общая длина этого участка составляет 2450 метров, из них 2170 уже готовы. Рабочие готовят площадку под монтаж второй канализационной насосной станции.

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