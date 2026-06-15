Михаил Евраев отметил ключевые достижения народной программы партии «Единая Россия»

Михаил Евраев: - Вместе с «Единой Россией» строим новые школы и ФОКи, приводим в порядок дворы и парки, поддерживаем социальные проекты. Фото: Правительство Ярославской области.

«Работаем с партией в тесной связке. Вместе строим новые школы и ФОКи, приводим в порядок дворы и парки, поддерживаем социальные проекты, – сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Только в прошлом году в регионе открылись три новые школы: на Московском проспекте и на улице Большой Федоровской в Ярославле и в поселке Заволжье Ярославского округа. В 2026 году ввели в эксплуатацию ледовые арены в Рыбинске и Тутаеве, физкультурно-оздоровительный комплекс в Любиме. Продолжается строительство центра единоборств в Гаврилов-Яме».

В программу «Наши дворы» в 2026 году включено 111 проектов. Будет благоустроено более 70 придомовых территорий, установлено почти 40 спортивно-игровых площадок. При поддержке партии по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» обновят 22 общественные территории во всех 19 муниципальных образованиях региона.

Продолжается газификация населенных пунктов. Для льготных категорий предусмотрены выплаты до 150 тысяч рублей. Растет поддержка семей. Особое внимание – участникам СВО и их близким.

«Все эти изменения – результат совместной работы. Россия всегда едина, и вместе решаем все задачи, – сказал заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Артем Молчанов. – Сегодня благодаря народной программе «Единой России» удается решать вопросы развития наших территорий, реализовывать проекты благоустройства, в сферах образования и спорта. Везде людям должно быть удобно, комфортно жить. Надо любить свою землю, но любить ее нужно так, чтобы воссоздавать и сохранять для будущих поколений».

Справка

При формировании федерального бюджета 2026 года «Единая Россия» добилась увеличения финансирования мероприятий народной программы на 174 млрд рублей. Это дополнительная существенная помощь регионам, в том числе Ярославской области, направленная на изменение жизни людей к лучшему.