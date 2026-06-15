Ивановцы вспомнят погибших на фронтах Великой Отечественной войны

22 июня в Иванове состоится патриотическая акция «Памяти павших...». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В день годовщины начала Великой Отечественной войны жители Иванова вспомнят тех, кто не вернулся домой с ее фронтов, кто был замучен в лагерях, умер в тылу от голода и бомбежек.

Патриотическая акция «памяти павших…» состоится 22 июня в 4 часа утра. Колонна горожан пройдет от площади Революции по Шереметевскому проспекту до мемориала «Героям фронта и тыла». Затем к Вечному огню и могиле неизвестного солдата возложат цветы и поставят свечи.

В администрации города сообщили, что сбор участников пройдет с 3:00 до 03:30 на площади Революции. Шествие начнется в 03:30.