Сказочное представление в ярославском цирке

В шоу «Жар-птица» продумана каждая деталь. ФОТО: Андрей КРОТОВ

Какие только трюки не исполняли четвероногие артисты - делали сальто, танцевали, гарцевали на пони, крутили цилиндры, поднимались под купол, прыгали через обруч, качались на качелях и выполняли другие сложные задания.

ФОТО: Андрей КРОТОВ

Они стали настоящим украшением невероятного сказочного шоу «Жар-птица», которое стартовало в нашем городе 12 июня. Его привезли в Ярославль Михаил и Анастасия Филатовы-Клыковы – представители шестого поколения династии Филатовых-Клыковых. История этой цирковой семьи началась в 1836 году, когда в Нижнем Новгороде поводырь, который держал медведя Филата, и его жена, дрессировщица обезьян, получили официальное разрешение на выступления. Родоначальник династии – Иван Лазаревич Филатов, передал страсть к цирку своим 13 детям. Но именно 13-й ребенок, Валентин, принес династии мировую известность.

Продолжатели цирковых традиций – создатель программы «Жар-птица», режиссер, артист-дрессировщик, участник клоунского дуэта «Ноу комментс» Михаил и режиссер программы, артист-дрессировщик Анастасия – привезли в Ярославль настоящее сказочное шоу.

ФОТО: Андрей КРОТОВ

С первых минут артисты как по волшебству перенесли ярославского зрителя в мир добрых, знакомых каждому русских народных сказок. Только Емеля в цирке на печи не просто ездит, а еще мастерски жонглирует расписными ковриками. Клоуны – царевна-лягушка и неугомонный Иван-царевич в погоне за пером Жар-птицы общаются со зрителями, приглашают их участвовать в смешных миниатюрах и по ходу всего действа встречают разных сказочных героев: Кота Баюна, Чудо-юдо рыбу-кита, серого волка и многих других, в том числе и героев сказок народов Севера.

Каждый номер был по-своему неповторим и впечатлял мастерством артистов: воздушных гимнастов, эквилибристов, акробатов-наездников.

ФОТО: Андрей КРОТОВ

Не случайно и открытие этой новой сказочной программы оказалось необычным. За час до премьеры на втором этаже ярославского цирка было разыграно костюмированное действо с участием героев народных сказок. Здесь было весело, интересно и познавательно, а завершилось все красочным дефиле и, конечно, же самым долгожданным моментом– вручением призов участникам за лучший костюм. Без приза и похвалы не ушел никто.

ФОТО: Андрей КРОТОВ

В шоу «Жар-птица» продумана каждая деталь. Цирковое искусство, музыка, хореография, элементы театральной постановки соединяются настолько гармонично, что даже самый искушенный зритель останется доволен.

Гастроли продлятся до 12 июля! Не пропустите!

ФОТО: Андрей КРОТОВ

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