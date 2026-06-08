В школы Ярославии поступает новое оборудование для кабинетов физики, музыки и изо

По нацпроекту более чем в 100 школ региона закуплено и уже частично поставлено новое оборудование для кабинетов физики. Фото: Правительство Ярославской области.

В общеобразовательных организациях Ярославской области проходит оснащение предметных кабинетов физики, музыки и изобразительного искусства. Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, поставки уже начались.

«Продолжаем создавать современные условия для обучения наших детей, чтобы у каждого школьника была возможность получать качественные знания и развивать свои таланты, – отметил Михаил Евраев. – По нацпроекту более чем в 100 школ региона закуплено и уже частично поставлено новое оборудование для кабинетов физики, музыки и изобразительного искусства: современные приборы, лабораторные комплекты, инструменты. Это позволит школьникам не только изучать теорию, но и проводить практические исследования и эксперименты. В ближайшее время поступит и другое оборудование, а также наглядные пособия, необходимые для творческого развития детей. Планируем полностью завершить поставку до начала нового учебного года».

В кабинеты по предмету «Музыка» уже поступили домры, балалайки, свирели, жалейки, свистульки, наборы шумовых инструментов, гусли, микрофоны. Позже ожидаются акустические системы, треугольники музыкальные, тамбурины, наборы колокольчиков музыкальные, трещотки, бубны, рубели.

Для кабинетов изобразительного искусства поставлены мольберты, также ожидаются различные наборы гипсовых моделей, комплекты муляжей и дидактические наборы.

Кабинеты физики будут оснащены генераторами сигналов, компасами, различными магнитами, теллуриями, барометрами-анероидами, калориметрами, манометрами жидкостными, машинами электрофорными, маятниками Максвелла, наборами демонстрационными волновых явлений, комплектами лабораторного оборудования для изучения электрических зарядов, электростатического взаимодействия и полей и другими приборами.

«Набор средств обучения и воспитания разнообразный, он формировался в соответствии с заявками общеобразовательных организаций. Обновление материально-технической базы позволит школьникам глубже осваивать базовые дисциплины в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, – пояснила министр образования Ярославской области Ирина Лобода. – Напомню, в 2025 году было закуплено оборудование для преподавания основ безопасности и защиты Родины и труда (технологии)».