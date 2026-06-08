В детскую больницу Иванова поступил аппарат для лечения холодом

В детскую больницу Иванова поступил новый аппарат хилотерапии. ФОТО: ОБУЗ "ОДКБ" г. Иваново

В отделение анестезиологии и реаниматологии областной детской больницы Иванова поступил аппарат хилотерапии. Это метод воздействия постоянным контролируемым холодом, который используют для лечения, уменьшения симптомов заболеваний и травм, а также во время реабилитации.

Система хилотерапии помогает снизить болевой синдром, отек и воспаление, мышечный тонус, дает охлаждающий эффект и способствует улучшению самочувствия юных пациентов.

"Принцип работы аппарата основан на подаче дистиллированной воды заданной температуры через специальную манжету, которая фиксируется на поврежденном участке тела. Температурный режим подбирается индивидуально для каждого пациента", - рассказали в больнице.

Новая система уже подтвердила свою эффективность. У одного из пациентов с тяжелой сочетанной травмой медики после применения аппарата отметили уменьшение отека и воспаления, соответственно, снизилась интенсивность боли.