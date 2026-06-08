37 домов в Костроме остались без газа из-за неисправностей оборудования

37 домов в Костроме отключили от газа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В рамках подготовки к новому отопительному сезону в жилых домах Костромы начали активно проверять газовое оборудование. Как сообщает управление жилищно-коммунального хозяйства, сотрудники "Газпром газораспределение Кострома" устраивают рейды для того, чтобы избежать нарушений, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям и гибели людей.

На данный момент из-за обнаруженных неисправностей газовых плит и котлов, а также неполадок с вентиляционными системами от газа отключили 37 домов. Были выявлены отсутствие тяги в дымоходах и вентканалах, недостаточный приток воздуха.

"После того как недочеты будут исправлены, специалисты проведут повторную диагностику и подача газа будет возобновлена", - сказали в администрации города.

Костромичам напомнили о необходимости своевременно заключать договоры о техническом обслуживании газового оборудования в квартирах. Регулярные проверки позволят оперативно выявить и устранить нарушения. Реестр компаний, которые могут проводить работы, можно посмотреть на сайте Госжилинспекции Костромской области.

"Газпром газораспределение Кострома" напоминает, что с 1 марта действуют новые требования к обслуживанию газового оборудования. Срок службы плиты больше не продлевается диагностикой. "Газ-контроль" стал обязательным. Отказ от техобслуживания грозит отключением газа, крупными штрафами и уголовной ответственностью в случае аварии.

Газ могут перекрыть за двукратный отказ впустить инспектора для проверки газового оборудования, эксплуатацию неисправной техники, самовольное вмешательство в сеть или истечение срока службы гибкой подводки.