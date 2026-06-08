Погода в Ярославле с 8 по 14 июня: жара придет вместе с грозами и ливнями

В конце новой недели в Ярославль придет жара. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

В Центральную России атмосферные фронты несут воздушные массы и Средиземноморья. Поэтому на новой неделе, с 8 по 14 июня, термометры покажут температуру гораздо выше той, что положена по климату, говорят синоптики Центра "Фобос". Но жара придет не одна. Вместе с ней в регион нагрянут локальные ливни грозы.

Погода в Ярославле с 8 по 14 июня 2026

В понедельник, 8 июня, небольшой дождь, возможна гроза, +21..23°, ветер северо-западный, умеренный.

Во вторник, 9 числа, будет малооблачно, небольшой дождь. Ночью +13..15°, днем +24..26°, ветер слабый.

Среда, 10 июня, принесет переменную облачность и сильный дождь с грозой. Ночью +15..17°, днем +22..24°, ветер северо-западный, умеренный.

В четверг, 11 числа, ожидается переменная облачность; ночью +14..16°, днем +22..24°, ветер северо-западный, умеренный.

Длинные выходные будут хоть и жаркими, но дождливыми. 12 июня - небольшой дождь; ночью +14..16°, днем +25..27°, ветер южный, умеренный. 13 июня опять небольшой дождь; ночью +19..21°, днем +26..28°, ветер юго-восточный, умеренный. 14 июня снова дождь, ночью +18..20°, днем +25..27°.

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