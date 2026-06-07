В Ярославской области определили лучшие сельские учреждения культуры

В 2026 году на конкурс поступило 23 заявки из 10 округов Ярославской области. Фото: Правительство Ярославской области.

Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, в этом году денежные поощрения получат девять специалистов и девять учреждений.

«Сегодня даже в отдаленных округах повышается качество предоставления услуг в учреждениях культуры. Во многом в этом нам помогает национальный проект «Семья», инициированный Президентом России Владимиром Путиным, – сказал Михаил Евраев. – Важно, чтобы на всей территории региона люди имели возможность посещать культурные мероприятия и развивать свои таланты и способности в объединениях по интересам».

В 2026 году на конкурс поступило 23 заявки из 10 округов Ярославской области. Оценивались работающие в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.

Победителями стали по одному учреждению из Некоузского, Первомайского, Большесельского, Любимского, Тутаевского округов и по два – из Рыбинского и Некрасовского. Среди специалистов лучшими признаны библиотекари, хормейстер, преподаватель детской школы искусств и сотрудники домов культуры. Трое трудятся в учреждениях культуры Некрасовского округа, по два – в Даниловском и Ярославском округах и по одному – в Тутаевском и Борисоглебском.

Размер денежного поощрения за счет средств федерального и областного бюджетов для учреждений составит 100 тысяч рублей, для работников – 50 тысяч.

Полный список победителей опубликован на странице министерства культуры и туризма Ярославской области .