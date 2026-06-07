В Ростове Великом туристов будет встречать медведь "Богатырь"

Новый арт-объект появился в Ростове Великом. ФОТО: страница Андрея Шатского ВКонтакте

В День города в Ростове Великом установили новый арт-объект - скульптуру медведя "Богатырь". Им завершили оформление туристического маршрута "Медвежья тропа", который был открыт в городе в декабре прошлого года.

"Навигация маршрута символично сочетает два мощных образа: следы медведя, как общий бренд Ярославской области, и оленя — как исторический символ самого Ростова Великого. Такой дизайн не только помогает туристам легко ориентироваться и планировать прогулки по знаковым местам, но и отражает уникальные особенности нашей территории", - сказал глава Ростовского округа Андрей Шатский.

ФОТО: страница Андрея Шатского ВКонтакте

Скульптуру выполнил ярославский архитектор-конструктор Дмитрий Брандуков. Бронзовый медведь в доспехах и с мечом стоит на постаменте из гранита и бьет в колокол, сообщая о добром событии.

"Образ медведя выбран не случайно. Это главный символ Ярославской земли, нашедший свое место на гербе области и олицетворяющий силу, достоинство и защиту родной территории. Аскетичная бучардированная поверхность камня подчеркивает характер древнего Ростова Великого — города с богатой историей и собственной архитектурной традицией", - сказал архитектор.

По его словам, бронза и гранит, из которых сделан медведь-богатырь, выбраны сознательно - это те материалы, которые способны сохранять выразительность столетиями и служить многим поколениям.

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