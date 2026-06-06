Михаил Евраев и Борис Эбзеев обсудили развитие электросетевой инфраструктуры региона

Михаил Евраев: – От надежности электроснабжения зависит не только комфорт жителей, но и возможности для дальнейшего развития территорий. Фото: Правительство Ярославской области.

На полях Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча губернатора Ярославской области Михаила Евраева и генерального директора ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Бориса Эбзеева.

«Обсудили дальнейшее развитие электросетевой инфраструктуры Ярославской области и реализацию ключевых проектов, которые напрямую влияют на качество жизни жителей и развитие экономики региона. Среди важных инвестиционных проектов ближайших лет – строительство новой подстанции в Ярославском округе и модернизация двух подстанций в Переславль-Залесском округе, – сказал по итогам встречи Михаил Евраев. – От надежности электроснабжения зависит не только комфорт жителей, но и возможности для дальнейшего развития территорий, привлечения инвестиций, строительства новых социальных объектов и предприятий. Именно поэтому развитие электросетевой инфраструктуры остается одним из важных направлений нашей совместной работы с «Россети Центр».

В 2026 году энергетики планируют расчистить более 2,7 тысячи гектаров трасс под линиями электропередачи, заменить около 900 опор, почти 50 километров проводов и выполнить ремонт свыше 70 километров линий электропередачи. Комплекс мероприятий направлен на повышение устойчивости электросетевого комплекса в сезон пиковых нагрузок и неблагоприятных погодных условий.

Наряду с обновлением инфраструктуры «Ярэнерго» активно содействует социально-экономическому развитию региона. В минувшем году энергетики обеспечили технологическое присоединение более чем 5,6 тысячи объектов общей мощностью почти 98 МВт, включая учреждения здравоохранения, образования, спорта и туризма. В числе наиболее значимых проектов – объекты второй очереди волейбольного центра в Ярославле, футбольная спортивная база клуба «Шинник», школа Николо-Сольбинского женского монастыря, а также 13 фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальных округах.

«В 2026 году объем инвестиций в электросетевой комплекс Ярославской области значительно вырос и превысит 4 млрд рублей, – подчеркнул Борис Эбзеев. – Это позволит ввести 153 МВА новой мощности, построить и реконструировать почти 200 километров линий электропередачи и реализовать ряд системообразующих проектов. Одновременно компания продолжает масштабную ремонтную программу и обеспечивает подключение новых социальных, промышленных и туристических объектов. Такой комплексный подход создает условия как для повышения надежности электроснабжения, так и для дальнейшего социально-экономического развития региона».

Еще одним направлением совместной работы компании и регионального Правительства стало повышение туристической привлекательности области. В 2025 году энергетики организовали архитектурную подсветку 38 зданий и сооружений, включая 28 объектов культурного наследия. Выразительное световое оформление подчеркнуло исторический облик архитектуры, сделав города и поселки более светлыми, уютными и комфортными для жителей и гостей области.