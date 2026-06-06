В Ярославле планируют построить завод по выпуску противогололедных материалов

На ПМЭФ-2026 правительством Ярославской области заключено немало перспективных для региона инвестпроектов. Фото: Правительство Ярославской области.

Инвестиционный проект по строительству нового предприятия планирует реализовать в Ярославле ООО «Уральский завод противогололедных материалов». Соответствующее соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Ярославской области Михаил Евраев и генеральный директор компании Дмитрий Пылев.

«Проект предусматривает создание современного производственного комплекса с полным циклом, от подготовки и переработки сырья до хранения и фасовки готовой продукции. Общий объем инвестиций составит порядка 1 млрд рублей. Будет создано не менее 50 рабочих мест, – сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Для нас важно не только привлекать инвесторов и открывать новые производства, но и создавать предприятия, продукция которых востребована в повседневной жизни. Особенно – в условиях нашего климата, где качественное содержание дорог, тротуаров и общественных пространств зимой напрямую связано с безопасностью жителей».

Срок реализации проекта рассчитан на 2026 – 2030 годы. Площадкой для строительства выбрана промзона на улице Промышленной.

«В регионе сформирована отличная промышленная база, есть сильный кадровый потенциал и, что особенно важно для бизнеса, внимательное отношение властей к инвестиционным проектам. Рассчитываем, что новое высокотехнологичное производство станет органичной частью современной индустриальной инфраструктуры региона, создаст новые рабочие места и принесет ощутимую пользу экономике области», – подчеркнул Дмитрий Пылев.

ООО «УЗПМ Групп», в которое входит Уральский завод противогололедных материалов, объединяет предприятия, связанные с производством противогололедных материалов, промышленной переработкой компонентов и прикладными исследованиями в области повышения эффективности и экологической безопасности зимнего содержания. Продукция включает реагенты для городских дорог, аэропортов, инженерных сооружений, а также противоморозные добавки для бетона и минеральные удобрения. Она отличается высоким уровнем экологической безопасности и полностью растворяется без вреда для природы.