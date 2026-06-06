В Ярославской области начнут выпускать новые импортозамещающие лекарства

Михаил Евраев: - Лекарства предназначены для профилактики и терапии инфекционных, онкологических, неврологических и аутоиммунных заболеваний. Фото: Правительство Ярославской области.

Подробности рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Проект нацелен на организацию в Ярославской области полного цикла импортозамещающего производства лекарственных препаратов. Они предназначены для профилактики и терапии инфекционных, онкологических, неврологических и аутоиммунных заболеваний, – сообщил Михаил Евраев. – В рамках заключенных соглашений будут созданы новые производственные участки на заводе в Ростове Великом и дооснащены действующие линии по выпуску готовых препаратов в Ярославле. Это станет существенным вкладом в обеспечение лекарственной безопасности нашей страны».

Заказчиками продукции выступят Министерство здравоохранения Российской Федерации, региональные органы здравоохранения и лечебно-профилактические учреждения.

«Ярославский регион является ключевым для размещения наших исследовательских и производственных активов, – подчеркнул генеральный директор компании «Р-Фарм» Василий Игнатьев. – Здесь расположено несколько наших заводов, запущены профильные образовательные проекты. Новое соглашение о дальнейшем развитии фармпроизводства в регионе укрепляет локальные промышленные мощности, дает новые рабочие места и способствует бесперебойным поставкам передовых лекарственных средств».

Работа по расширению и дооснащению производственных площадок фармацевтической компании будет организована при участии Фонда развития промышленности, который уже поддержал в Ярославской области более 40 проектов на общую сумму 26 млрд рублей.

«ФРП предоставит компании «Р-Фарм» льготный заем в размере 550 млн рублей под 3% годовых на создание производства полного цикла препаратов, входящих в список жизненно необходимых и важнейших. Они применяются при лечении рассеянного склероза, профилактике пневмококковой инфекции, а также опухолевых заболеваний. Сегодня они поставляются из-за рубежа, реализация проекта позволит заместить импорт отечественными аналогами. Общие инвестиции в этот проект превысят 1,5 млрд рублей», – отметил директор ФРП Роман Петруца.