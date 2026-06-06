Губернатор Михаил Евраев принял участие в пленарном заседании ПМЭФ-2026

Владимир Путин: - Миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура, без рисков запретов и преград, а со стимулами для суверенного развития. Фото: Правительство Ярославской области.

Участие в мероприятии принял губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура, без рисков запретов и преград, а со стимулами для суверенного развития, – подчеркнул Владимир Путин. – Ее инструменты должны снижать издержки, ускорять расчеты, расширять доступ к финансированию. И конечно, с должным противодействием к уходу от налогов, мошенничеству, отмыванию средств. Разумеется, на это нужно обращать особое внимание всегда».

Михаил Евраев отметил, что задачи, поставленные главой государства, конкретные и понятные, и у Ярославской области есть все ресурсы, компетенции и инициативы, чтобы внести свой вклад в достижение национальных целей.

В рамках пленарного заседания глава государства назвал регионы, где успешно работают с историческими зданиями. Владимир Путин сказал, что Ярославская область является лидером по вовлечению в оборот объектов культурного наследия. Регион занял первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата по вовлечению объектов культурного наследия в экономический оборот.

«Мы возвращаем исторические здания в хозяйственный оборот, ищем и поддерживаем инвесторов, которые восстанавливают региональные памятники архитектуры, открывают там гостиницы, рестораны или организуют бизнес по предоставлению услуг», – отметил Михаил Евраев.

Также в выступлении Президент подчеркнул необходимость возвращения к устойчивым темпам роста экономики. В Ярославской области валовой региональный продукт уже превысил триллион рублей, среднегодовой рост составляет 16%.

«Мы среди сильнейших по темпам роста инвестиций. Только на Петербургском форуме заключили 21 соглашение на сумму 176 млрд рублей. Реализация проектов даст более 3500 новых рабочих мест», – сказал Михаил Евраев.

Глава государства обратил внимание, что высокое качество жизни – основа успешной демографической политики. В Ярославской области вводят дополнительные региональные меры поддержки семей. С этого года по 200 тысяч рублей получают женщины, которые родили первого ребенка до 25 лет, второго – до 27, третьего и последующих – до 29 лет.

Президент сообщил, что федеральный центр за два года списал регионам 440 млрд рублей бюджетных кредитов, а до 2030 года будет предоставлено еще 700 млрд рублей на инфраструктурные проекты. Ярославская область активно участвует в этой программе. В прошлом году региону списали около 600 млн рублей, в этом году – еще почти 5 млрд рублей. Кроме того, крупные госкомпании переезжают из Москвы в регионы. ПСБ уже зарегистрирован в Ярославской области.

Владимир Путин предложил создать инструменты коллективного инвестирования в проекты городской среды, чтобы в них могли участвовать граждане. В Ярославской области жители активно вовлечены в благоустройство. Новый инструмент станет дополнительной мерой поддержки наших городов и сел.

«Среди приоритетных направлений государственной политики – развитие искусственного интеллекта, автономных систем и платформенных решений. В Ярославской области мы последовательно внедряем цифровые технологии. Совместно со Сбером открыли «Школу 21» для подготовки ИТ-специалистов. Выиграли федеральный конкурс на организацию передовой инженерной школы в Рыбинске. Создаем Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем», – рассказал Михаил Евраев.