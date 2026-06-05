Инвестпортфель Ярославии по итогам ПМЭФ-2026 пополнился на 176 млрд рублей

С 2022 года Ярославская область привлекла в свой инвестиционный портфель около 600 млрд рублей. Фото: Правительство Ярославской области.

«На Петербургском международном экономическом форуме мы подписали 21 соглашение на общую сумму 176 млрд рублей. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году, – отметил Михаил Евраев. – Проекты касаются разных сфер: промышленности, АПК, туризма, ИТ, строительства и других направлений. Реализация даст региону более 3500 рабочих мест и в перспективе около двух миллиардов ежегодных налоговых поступлений в областной бюджет. Мы последовательно наращиваем инвестиционный портфель. С 2022 года привлекли около 600 млрд рублей. Сейчас в работе уже 93 проекта на 482,4 млрд рублей, которые создадут более 20 тысяч рабочих мест».

В рамках ПМЭФ подписаны соглашения о комплексном развитии территорий в Ярославле и Рыбинске с крупными российскими застройщиками – группой компаний «Русская Европа» и ООО «Железно Ярославль». Общая сумма инвестиций – 65 млрд рублей.

Соглашения с «ОДК – Газовые турбины», «ДБ Девелопмент», «Кондор-Эко», Уральским заводом противогололедных материалов и рядом других компаний направлены на развитие действующих производств и создание новых в Ярославле, Рыбинске, Ростове Великом, Тутаеве и Даниловском округе. Полный цикл импортозамещающего производства лекарственных препаратов будет создан в Ярославской области компанией «Р-Фарм». Современный медцентр построит в Ярославле Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова.

Подписаны соглашения о сотрудничестве с ПСБ, Сбером, ВТБ, банком НОВИКОМ.

При участии полномочного представителя Президента России в ЦФО Игоря Щеголева заключено соглашение о намерениях по комплексному развитию Ростова Великого между правительством Ярославской области и фондом сохранения и развития традиционных духовно-нравственных ценностей «Великое Наследие» под руководством Вадима Якунина.

В рамках ПМЭФ губернатор Михаил Евраев провел деловые встречи с руководителями ПАО «Газпром», ПАО «Россети Центр», МТС, ПАО «ВымпелКом», X5, компании «Черноголовка» и ряда других.

Инвестиционный и туристический потенциал Ярославской области презентован иностранным партнерам из Индии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Также сегодня, 5 июня, Михаил Евраев принял участие в пленарном заседании под руководством Президента России Владимира Путина.

XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня.