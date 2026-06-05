Цифровизация ярославских кладбищ – для удобства людей, против «черных агентов»

Электронный ресурс позволит гражданам дистанционно решать вопросы в ритуальной сфере, экономя время и минуя нечистоплотных дельцов. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Об этом рассказал Алексей КОСОГОРОВ – руководитель АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» Ярославля, акционером которого является мэрия областной столицы.

– Алексей Львович, в прошлом году стала появляться информация об оцифровке ярославских кладбищ. В какой стадии эта работа находится сейчас?

– На данный момент у нас оцифрованы 5 муниципальных кладбищ. По Осташинскому, это примерно 90 га, работы закончили работы в декабре 2024 года. Леонтьевское (около 10 га), Игнатовское (90 га) и Селифонтово (3,5 га) оцифровали в августе 2025-го. На Норском (6 га) завершили работы в сентябре прошлого года. В этом году на средства, выделенные мэрией, будет оцифровываться Тверицкое кладбище (3,5 га).

Всего у нас 11 кладбищ, которые считаются муниципальными, даже если находятся за чертой города. Оцифровывать будем все. На очереди – Петрово, которое расположено южнее Ярославля в одноименном поселке, и Западное (Чурилково).

– Кем принималось решение об оцифровке?

– Все началось с Указа Президента РФ №204 от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», после которого была разработана национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». В 2021 году вышло распоряжение Правительства РФ, которое обязало регионы произвести инвентаризацию кладбищ, создать реестр захоронений с размещением информации на интернет-порталах государственных и муниципальных услуг. Мэрией Ярославля были выделены средства на цифровизацию кладбищ.

– Как может воспользоваться реестром обычный человек?

– Информацию об уже оцифрованных захоронениях можно найти на нашем сайте pohoron76.ru. Нужно зайти в раздел «Потребуется», затем – в «Кладбища Ярославля». Далее – выберите участок на карте или введите фамилию и имя человека для поиска его захоронения. Вы увидите, где оно расположено, сможете посмотреть фотографию. Все оцифрованные захоронения можно найти и на портале ГИС «ОСИРИС». Кроме того, сейчас в нашем магазине на ул. Магистральной, 1 мы устанавливаем монитор, с помощью которого человек тоже может найти нужное захоронение – это резервный вариант для тех, кто не может воспользоваться компьютером или смартфоном.

– Какие возможности цифровой формат дает людям, зачем он нужен?

– Первая задача – помощь в поиске захоронений родственников, сохранение памяти. Создание онлайн-архивов для потомков. Бывает, что человек хочет найти своих дальних – и не только – родственников, но не знает, где их искать. Также важно выявить свободные участки для захоронения, определить координаты каждого захоронения.

Следующая очень важная цель – сделать прозрачным весь ритуальный бизнес в России. Планируется, что в недалеком будущем через Госуслуги человек сможет выбирать свободный земельный участок на кладбище, дистанционно подавать на него заявку. Компетентная структура эту заявку рассмотрит и даст согласие, если место на самом деле не занято. Это позволит убрать от принятия решений нечистоплотных людей, пытающихся наживаться в ритуальной сфере.

Проект такого управления захоронениями уже апробируется на платформе «ГосТех», сейчас к ней подключены шесть субъектов РФ. В 2030 году планируется охватить 65 регионов. Ярославская область уже подала в Министерство цифрового развития заявку об участии в этом проекте.

Работая вместе с правительством Ярославской области и мэрией города Ярославля, мы планируем, что соответствующий раздел на Госуслугах станет «белой средой» для ритуального бизнеса и граждан. На портале можно не только предусмотреть выделение земельного участка, но и размещать реестр добросовестных исполнителей, у которых есть необходимые материальные ресурсы и кадры для качественного оказания ритуальных услуг. Это должно положить конец эпохе «черных агентов», недобросовестной борьбы за клиента, покупки информации об умерших и тому подобных недостойных явлений.