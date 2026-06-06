Погода в Ярославле в выходные, 6 и 7 июня: будет ясно и тепло

В Ярославле потеплеет до комфортных +24 градусов. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Выходные в Ярославле наконец-то обещают быть по-настоящему летними. Несмотря на неустойчивый характер атмосферы, который может принести локальные ливни и грозы, солнце возьмет верх и будет активно прогревать воздух. Не исключено, что температура будет на несколько градусов выше нормы, а значит можно смело планировать отдых на природе.

Погода в Ярославле 6 и 7 июня 2026

В субботу, 6 июня, погода порадует жителей региона. Ночью ожидается +11…+13°, а днем столбики термометров поднимутся до комфортных +22…+24°. Атмосферное давление будет высоким, ветер ожидается слабый, осадков не предвидится.

В воскресенье, 7 июня, характер погоды немного изменится. Ожидается переменная облачность, увеличится вероятность кратковременных дождей, местами прогремят грозы. Однако эти осадки будут носить локальный характер и не смогут существенно повлиять на общую теплую картину. Днем воздух прогреется до +20…+22°, ночью будет около +13…+15°. Усилится северо-западный ветер.

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