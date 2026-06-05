Житель Костромской области признался в убийстве 24-летней давности

В Костроме раскрыли убийство 24-летней давности. ФОТО: СКР по Костромской области

Костромские следователи раскрыли убийство, совершенное в 2002 году.

В марте 24 года назад у гаражей на улице 10-й Годовщины Октября в Буе прохожие обнаружили мертвого мужчину. Экспертиза установила, что смерть наступила из-за черепно-мозговой травмы.

Было возбуждено уголовное дело, но тогда установить подозреваемого не удалось. Работу по делу возобновили спустя годы.

«Следователями, криминалистами СУ СК и оперативными сотрудниками полиции были повторно изучены материалы уголовного дела и сведения, содержащиеся в протоколах следственных действий, проведенных более 24 лет назад. Также были вновь допрошены свидетели, один из которых, являясь случайным прохожим, подробно рассказал об увиденных им обстоятельствах избиения мужчины на улице», - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области.

Тогда сотрудники правоохранительных органов вышли на ранее уже судимого 44-летнего жителя Костромы, который в 2002 году жил в Буе. После допроса и очной ставки со свидетелем, мужчина признался в совершении преступления. Он рассказал, что случайно познакомился со своей жертвой, потом они вместе выпивали в гаражах, разругались и разодрались. Обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов ногами, руками и камнем по голове.

Уголовное дело передано в суд.