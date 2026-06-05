В Иванове ищут водителя, который сбил шестилетнего мальчика и скрылся

В Иванове ищут водителя на белой машине, сбившего 6-летнего мальчика. ФОТО: УМВД по Ивановской области

В Иванове ищут водителя, который на белой машине сбил ребенка и скрылся с места аварии.

ДТП произошло вечером 4 июня на улице Лакина. Шестилетний мальчик переходил дорогу и попал под колеса автомобиля. Вместо того, чтобы помочь пострадавшему, водитель быстро дал по газам.

Как сообщили в полиции, мальчик обратился за медицинской помощью. О состоянии ребенка не сообщается. Известно, что составлен рапорт о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.

«Проводятся розыскные мероприятия для установления водителя и автомобиля, причастных к ДТП», - сказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.