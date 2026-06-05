В Ярославской области будет внедрен стандарт общественного капитала бизнеса

Михаил Евраев: - Документ вводит единую прозрачную систему оценки вклада компаний в развитие общества и достижение национальных целей. Фото: Правительство Ярославской области.

Как подчеркнул губернатор Михаил Евраев, это обеспечивает в регионе понятные и честные правила для предпринимателей и возможность дополнительно стимулировать социально ответственные компании.

«Документ вводит единую прозрачную систему оценки вклада компаний в развитие общества и достижение национальных целей. По поручению Президента России Владимира Путина такой стандарт становится ориентиром по всей стране, – отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Предусмотрено шесть направлений оценки, включая деловую репутацию на основе ЭКГ-рейтинга, который мы уже используем в регионе. Чем выше оценка, тем больше оснований для получения государственной поддержки. Мы давно работаем над созданием комфортного инвестиционного климата. В прошлом году приняли закон об ответственном ведении бизнеса. Теперь делаем следующий шаг».

АНО «Общественный капитал» – координатор внедрения стандарта. Организация уже разработала методологию оценки и заключила партнерские соглашения с рядом регионов и предприятий.

Соглашение, подписанное на ПМЭФ, предусматривает совместную работу по популяризации стандарта среди компаний, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Ярославской области, а также по разработке дополнительных региональных мер поддержки для бизнеса, соответствующего критериям стандарта.

«Экономика Ярославской области набирает темп, и сейчас особенно важно, чтобы взаимодействие власти и бизнеса строилось на понятных и прозрачных правилах. Стандарт общественного капитала бизнеса становится именно таким инструментом: он помогает оценить реальный вклад компаний в развитие региона и создать единые условия для всех участников», – подчеркнула генеральный директор АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова.

Для прохождения оценки компании могут подать заявку на платформе ano-capital.ru . Сам процесс оценки занимает 11 рабочих дней. В случае ее успешного прохождения компания вносится в Реестр показателей общественного капитала бизнеса инициаторов.

Производитель упаковочной продукции из Ярославской области – ООО «Завод Волга Полимер» в настоящее время осуществляет подготовку данных для прохождения оценки по Стандарту общественного капитала бизнеса.