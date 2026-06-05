«Всё превратится в театр»: в Ярославле пройдет фестиваль «Волков. Подмостки»

Ярославль готовится к крупному театральному фестивалю. ФОТО: Волков.Подмостки

Крупнейший театральный фестиваль «Волков. Подмостки» пройдет в Ярославле и рядом с ним с 23 по 28 июня.

«Почти на неделю всё превратится в театр, - обещают организаторы. - 17 театров, топовые режиссеры - хэдлайнеры «Золотой маски», театральная лаборатория «Все дома попадают в рай», пять премьер, поставленных специально для фестиваля, арт-перфоманс «Рок-валенок», более 30 исторических зданий станут героями и площадками фестивальных спектаклей. В программе - театр в деревне, необычные экскурсии по городу, модные дефиле, поэтическая лаборатория, читки, спектакли-застолья, творческие встречи и обсуждения».

«Волков. Подмостки» традиционно выходит за границы сцены. Например, в 2024 спектакли театрфеста играли у заброшенной мельницы, стен монастыря, в ретро-автомобилях, на набережной Волги и детской площадке. В 2025 - в песочнице на пляже, вагоне-теплушке, лесу и даже в шкафу. Театр даже можно было даже попробовать на вкус - ресторанный фестиваль «Съешь сюжет» получил «Пальмовую ветвь ресторанного бизнеса» как лучший гастроивент страны.

В этом году в Ярославль приедут одни из самых интересных спектаклей современной российской сцены, их показы пройдут в исторических зданиях, принадлежавших некогда известным купеческим и дворянским фамилиям Ярославля. Постановки привезут режиссеры Антон Федоров и Петр Шерешевский - многократные номинанты и лауреаты премии «Золотая маска», Дмитрий Крестьянкин - мастер документального театра, в котором зачастую играют не профессиональные актеры, а простые жители, Александр Локтионов, чей «Государь» в столичном «Сатириконе» стал культурным шоком сезона.

В рамках эксперимента – театральной лаборатории «Все дома попадают в рай» - будет создано пять премьер, поставленных на основе реальных событий. Спектакли пройдут в школах, на станции Урочь, в деревне под Тутаевом, в дворянской усадьбе и храме.

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