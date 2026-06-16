В Ярославле взамен вырубленных высадят более двух тысяч молодых деревьев

Молодые деревья посадят в этом году в Ярославле. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ярославля в соцсетях то и дело задают вопросы, почему в городе убирают здоровые на вид деревья. Власти объяснили, что под пилу идут только больные и аварийные растения, которые уже представляют опасность.

"Мы понимаем обеспокоенность жителей вырубкой зеленых насаждений. Ей подлежат только больные деревья, представляющие угрозу для жизни и здоровья людей: сухостой, пораженные опасными болезнями, экземпляры со значительными структурными повреждениями ствола, ветвей и корней, – рассказала заместитель министра – начальник отдела формирования комфортной городской среды министерства строительства и ЖКХ Елена Дмитриевская.

Например, сегодня, 16 июня, срубили одно из деревьев на улице Нахимсона в Ярославле, у которого были повреждены корни. Оно могло упасть при сильном ветре, соответственно, было опасно для жителей и гостей города, а также могло повредить электросети.

Власти объяснили, что вырубка старых деревьев - это только первый этап работ. На их место появятся новые, молодые, которые не только украсят улицы Ярославля, но и помогут улучшить экологическую ситуацию в городе. В этом году сотрудники МБУ "Горзеленхозстрой" посадят более двух тысяч деревьев.