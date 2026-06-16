В Костроме 27 июня отметят День молодежи: программа праздника

ФОТО: ВОЛЖАНИН Александр

27 июня костромичи отметят День молодежи, который в этом году пройдет по всей стране в единой концепции «Мечта. Гордость. Единство». Главными площадками праздника станут Сусанинская площадь, проспект Мира и Ботниковский сквер: здесь с 10 утра до 10 вечера будут проходить интерактивные, спортивные и творческие программы.

«Специальными гостями фестиваля «День молодёжи»-2026 станут Герой России Иван Бондюков, Заслуженный артист России, хореограф, режиссер и телеведущий Егор Дружинин и популярная группа «5sta Family»», - рассказали в Молодежном центре Костромы.

С 11.00 до 15.00 в тематических зонах фестиваля будут представлены возможности и достижения сфер образования, науки, технологий, творчества, предпринимательства и других направлений.

На проспекте Мира, во дворе городского роддома, состоится фестиваль молодых семей. Игровые зоны, мастер-классы, консультационные площадки будут доступны гостям с 11.00 до 13:00.

Символ праздника 2026 года и культурного кода молодежи Конь-огонь разместят у дома Борщова. Фигуры деревянных лошадок-качалок распишут яркими цветами и с ними смогут сфотографироваться все желающие.

Костромской драмтеатр имени А. Н. Островского станет главным лекторием в этот день. В 11:30 начнется открытый диалог с Героем России Иваном Бондюковым, а в 16:00 - с Заслуженным артистом России, хореографом, режиссером и телеведущим Егором Дружининым.

С 14.00 до 16.00 состоится общегородской выпускной. В 19.00 начнется концерт молодежных коллективов региона.

В 19.30 пройдет розыгрыш призов от партнёра праздника. Главным подарком станет велосипед. В 20.00 выступит кавер-группа «ЧБ», а 21.00 - группа «5sta Family».

Регистрация на День молодёжи-2026 здесь: деньмолодёжи.рф/