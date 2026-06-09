Делегация Ярославии приняла участие во всероссийском форуме «Единой России»

Дмитрий Медведев: - «Единая Россия» следует принципу «Государство – для человека». Фото: Правительство Ярославской области.

«На форуме обсуждали ключевые направления народной программы партии: образование, здравоохранение, благоустройство общественных пространств, поддержку семей, участников СВО и их близких, развитие инфраструктуры. Ярославская область представила свои результаты и предложения, – рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Работаем с партией в тесной связке. Вместе строим новые школы и ФОКи, приводим в порядок дворы и парки, поддерживаем социальные проекты. Только в прошлом году в регионе открылись три новые школы: на Московском проспекте, на Большой Федоровской в Ярославле и в Заволжье Ярославского округа. В 2026 году ввели в эксплуатацию ледовые арены в Рыбинске и Тутаеве, физкультурно-оздоровительный комплекс в Любиме. Растет поддержка семей. Особое внимание уделяем участникам СВО и их близким».

Участниками форума стали председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, вице-премьер Правительства РФ Александр Новак, секретарь генсовета партии Владимир Якушев, губернаторы регионов ЦФО, ветераны спецоперации, общественники, предприниматели, представители профильных министерств.

В состав делегации Ярославской области, которую возглавил секретарь регионального отделения партии Евгений Чуркин, вошли партийцы, общественники, представители муниципальных образований.

«Ресурсы и возможности, которые дает современная эпоха, необходимо сделать доступными для всех граждан вне зависимости от места их проживания, – подчеркнул Дмитрий Медведев на планерном заседании форума».

Он добавил, что «Единая Россия» следует принципу «Государство – для человека». При работе над бюджетом текущего года «Единая Россия» добилась увеличения финансирования мероприятий народной программы на 174 млрд рублей.

«Чтобы следовать этим задачам, тем решениям, которые принимались Президентом, мы неоднократно нашу программу раздвигали, расширяли, имея в виду новые вопросы, которые мы должны были решать. В целом мы совместными усилиями обеспечили ее полное соответствие национальным целям развития. Кроме того, партия работала в максимально широком контакте с Правительством. Только за прошлый год наша парламентская фракция внесла в Госдуму 248 законодательных инициатив, нацеленных на реализацию народной программы. Это важный, хороший результат», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Также он отметил, что «Единая Россия» достигла видимых результатов в развитии социальной сферы. В первую очередь речь идет о поддержке разных категорий граждан: семей с детьми, пожилых людей, ветеранов и участников боевых действий, инвалидов. Почти миллион человек переехал в новые дома, а свыше миллиона домовладений подключены к газовым магистралям.

Особое внимание – модернизации инфраструктуры образования и здравоохранения. Это более 1700 новых школ и 1600 детских садов, 6,5 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий. Регионы получили более 13 тысяч автомобилей скорой медицинской помощи.

Благоустроено более 24 тысяч дворов и 25 тысяч общественных пространств. За пять лет в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» приняли участие около 70 млн человек – по сути половина страны.

«Ярославская область тоже может гордиться достижениями народной программы, – сказал Евгений Чуркин. – Но особо хочется отметить вновь построенные объекты для детей и молодежи. Это и новые школы – только в прошлом году свои двери для ребят открыли три новые школы в Ярославле и в Ярославском округе, и капитально отремонтированные, особенно на сельских территориях. Кроме того, в регионе построено немало спортивных объектов – это физкультурно-оздоровительные комплексы, площадки ГТО. Таким образом мы даем нашей молодежи возможность расти крепкой и здоровой».