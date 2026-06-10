Центр Костромы закроют для проезда в День России, 12 июня

12 июня в Костроме пройдет полумарафон "Здорово, Кострома!". Фото: Наталия АНДРЕАССЕН. Перейти в Фотобанк КП

В День России, 12 июня, в Костроме пройдет полумарафон "Здорово, Кострома!". Для безопасности участников многие центральные улицы города будут закрыты для проезда, сообщает администрация.

С 6 утра до 15 часов перекроют:

- улицу Свердлова (от улицы Энгельса до улицы Долматова);

- улицу Шагова (от площади Сусанинской до улицы Маршала Новикова);

- проспект Мира (от площади Сусанинской до улицы Маршала Новикова);

- улицу Ленина (от площади Сусанинской до улицы Князева);

- улицу Сенную (от улицы Лавровской до переулка Сенного);

- улицу Князева (от улицы Шагова до улицы Ленина);

- улицу Энгельса (от улицы Свердлова до улицы Шагова);

- улицу Долматова (от улицы Шагова до улицы Свердлова);

- улицу Лавровскую (от улицы Сенной до улицы Князева);

- переулок Сенной (от улицы Сенной до улицы Князева).

Пока идет забег, выезды из дворов также будут закрыты , поэтому жителям ближайших домов нужно заранее спланировать поездки.

"Для проезда к жилым домам и организациям оргунизуют двустороннее движение по улице Симановского на участке от площади Сусанинской до улицы Пятницкой и на участке улицы Свердлова от площади Сусанинской до улицы Долматова", - сказали в администрации Костромы.

Кроме того, на всех вышеназванных улицах с 16 часов 11 июня до 15 часов 12 июня запретят остановку и стоянку транспорта. Оставить машины можно будет на бесплатных парковках у торговых рядов, на площади Октябрьской, в районе ТЦ "Калиновский рынок" и в любых местах, где это не запрещено знаками и правилами.