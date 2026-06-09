Книжный фестиваль "Читай - Отдыхай!" пройдет в Иванове в июле

"Читай — Отдыхай!" — крупнейший книжный фестиваль в Центральном федеральном округе. ФОТО: Ивановская облдума

Крупнейший в ЦФО книжный фестиваль "Читай - Отдыхай!" пройдет в Иванове с 3 по июля. На него приедут представители ведущих российских издательств, авторы и литературные обозреватели.

В программе, которая рассчитана на публику разных интересов и возрастов, большая книжная ярмарка, встречи с писателями и культурными деятелями, лекции и дискуссии, мастер-классы. Среди спикеров будут не только авторы, но и композиторы, архитекторы, ученые, философы, журналисты и поэты.

Юных гостей ждет обширная детская программа: будут чтения, мастер-классы, встречи с авторами и многое другое.

Первый фестиваль прошел в 2022 году в Аптечном переулке, а с 2024-го обрел новое место — атмосферное арт-пространство железнодорожного вокзала Иваново. В прошлом году было продано свыше 15 тысяч книг. За несколько лет существования фестиваля его гостями становились Дарья Донцова, Татьяна Толстая, Денис Драгунский, Олег Рой, Александра Маринина и другие известные авторы.

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