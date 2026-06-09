Костромичи могут проверить здоровье в парке и торговом центре

В Костроме начали работать мобильные медпункты "Шаг к здоровью". ФОТО: администрация Костромы

В рамках акции "Шаг к здоровью" жители Костромы могут посетить врачей не заходя в поликлинику. Мобильные медпункты будут установлены по городу, график медосмотров формируется еженедельно.

На этой неделе бригада медиков проведут осмотры костромичей в парке Заволжье и в ТЦ "Галерея". Акция пройдет 10 июня с 10:00 до 19:00.

Принимают жителей города, которым уже исполнилось 18 лет. Медики проверят давление, уровень глюкозы в крови, сделают пульсоксиметрию, спирометрию, определят индекс массы тела, проконсультируют по правильному питанию и здоровому образу жизни. В случае необходимости терапевт направит пациента на дополнительное обследование в поликлинику.