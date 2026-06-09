Власти объяснили ярославцам, почему ограничен мобильный интернет

В Ярославской области скорость мобильного интернета снижена из-за угроз атаки БПЛА. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ярославской области последние несколько дней не могут пользоваться мобильным интернетом, периодически наблюдаются и сбой в сотовой связи. При этом режим беспилотной опасности в регионе не введен.

"Хотелось бы знать, почему на Московском проспекте Ярославля интернет появился, а на ул.Калинина нет. Уже неделю без интернета", - задают вопросы горожане на страницах губернатора в соцсетях.

Почему ограничен мобильный интернет, объяснили в областном министерстве цифрового развития. Отметив при этом, что на территории региона мероприятия по ограничению мобильного интернета и сотовой связи проводятся централизовано Федеральной службой безопасности России. Делается это для обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, а также безопасности объектов критической инфраструктуры.

"Вероятно, в вашем районе существует угроза беспилотной атаки, при изменении оперативной обстановки услуги мобильной связи будут восстановлены", сказали в ведомстве.

В министерстве региональной безопасности Ярославской области также обратили внимание на то, что вопрос отключения мобильного интернета не относится к компетенции органов исполнительной власти.

"Снижение скорости производится в зависимости от оперативной обстановки при угрозе атаки БПЛА", - сказали в министерстве.

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