Масштабные проекты комплексного развития территорий реализуют в Ярославле и Рыбинске

Михаил Евраев: - Ярославская область продолжает наращивать темпы жилищного строительства, несмотря на непростые экономические условия. Фото: Правительство Ярославской области.

«Ярославская область продолжает наращивать темпы жилищного строительства, несмотря на непростые экономические условия, – отметил Михаил Евраев. – Группа компаний «Русская Европа» построит тысячи жилых и коммерческих площадей в Дзержинском и Заволжском районах Ярославля, а также «Адмиральский квартал» в Рыбинске. Реализация этих масштабных проектов предполагает 46 млрд рублей инвестиций. Компания «Железно Ярославль» займется комплексным развитием территории во Фрунзенском районе Ярославля. Запланированный объем вложений – 19 млрд рублей».

1100 рабочих мест

Группа компаний «Русская Европа», проекты которой с 2017 года занимают первые места в федеральных и отраслевых строительных рейтингах, в Ярославле планирует провести работы в 13-м микрорайоне и в районе улиц Моховой и 1-й Шоссейной, в Рыбинске – на Переборском тракте. Согласно достигнутым договоренностям на трех территориях будет возведено 441,7 тысячи квадратных метров жилой недвижимости и 90,36 тысячи квадратных метров площадей свободного назначения.

Также предусмотрены строительство детского сада в Ярославле, разработка и безвозмездная передача в муниципальную собственность проектной документации на два детских сада и одну школу в областном центре и на детсад и школу в Рыбинске.

Общий срок реализации проектов – до 2035 года, будет создано более 1100 рабочих мест.

Счастливый город

«В рамках реализации соглашения мы уже инвестировали в Ярославскую область около 1 млрд рублей. Средства пошли на приобретение трех площадок под комплексное развитие территорий, – отметил руководитель проектов ГК «Русская Европа» Виктор Иванюк. – Со стороны правительства области созданы все необходимые условия для реализации проекта. Мы построим в Ярославле «Счастливый Город». Это новая концепция образа жизни, которая предполагает наличие всего необходимого для жизни в шаговой доступности».

Мини-города с развитой инфраструктурой

ООО «Специализированный застройщик «Железно Ярославль» –федеральный девелопер, специализирующийся на создании умных среднеэтажных мини-городов с развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса. Имеет наивысший рейтинг надежности по версии Единого ресурса застройщиков и входит в общероссийский топ-5 по потребительским качествам жилья.

Компания будет реализовывать проект в районе улиц Купца Светешникова, Суздальской, Доронина и Пожарского в Ярославле. Планируется строительство многоквартирных домов общей площадью более 210 тысяч квадратных метров, почти 22 тысяч квадратных метров коммерческих помещений и детского сада на 330 мест с безвозмездной передачей в муниципальную собственность. Кроме того, компания разработает и передаст городу проектную документацию на два детских сада (на 220 и 280 мест) и школу на 1280 мест.

Гудград в Тверицах

«Сейчас в Ярославле уже активно реализуется проект комплексного развития территории «Гудград» в Тверицах (Заволжский район), соглашение по которому было подписано губернатором Михаилом Евраевым на полях ПМЭФ-2025. Ведется строительство 9-го микрорайона на территории более чем 25 гектаров, и до 2033 года здесь планируется возвести 190 тысяч квадратных метров жилья, а также социальную и коммерческую инфраструктуру, – рассказал первый заместитель председателя правительства Ярославской области Денис Хохряков. – В целом реализация проектов комплексного развития территорий – это мощный импульс для развития городской инфраструктуры и решения жилищного вопроса. Мы видим, как этот инструмент работает на новых площадках в Дзержинском и Заволжском районах Ярославля, а также в Рыбинске. На сегодняшний день в регионе реализуется 24 проекта КРТ, их градостроительный потенциал составляет 2,5 млн квадратных метров жилья. Со стороны правительства области мы обеспечиваем постоянный мониторинг и всестороннее содействие в реализации этих значимых проектов».

1,2 млрд рублей на многопрофильный медцентр

Развитию территории Заволжского района Ярославля будет способствовать строительство медицинского многопрофильного центра. Соглашение о реализации проекта, общая стоимость которого оценивается в 1,2 млрд рублей, также заключено в рамках Петербургского экономического форума. Инвестором выступит АО «Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова». Завершить работы планируется в 2031 году, предусмотрено создание 180 рабочих мест.

Центр будет предоставлять специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь пациентам с болезнями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистыми и неврологическими патологиями. В состав войдут круглосуточный и дневной стационары, приемное отделение и специализированные палаты интенсивной терапии. Также предусмотрены залы лечебной физкультуры и механотерапии, современные сауны и физиотерапевтические кабинеты.

В рамках господдержки для реализации проекта инвестору без торгов предоставлен земельный участок в Заволжском районе Ярославля – на пересечении улиц Союзной и Университетской.