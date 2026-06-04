Костромичи могут выбрать название для бассейна

Бассейн откроют в августе. ФОТО: администрация Костромы

В Костроме на улице Индустриальной подходит к концу строительство модульного бассейна, которое идет по программе «Спорт России». На объекте работают два подрядчика. Нижегородская компания сделала бетонное основание и подпорную стенку. Рабочие проложили сети водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, отопления, наружного освещения. На территории сейчас идет благоустройство, которое должно быть закончено до 1 июля.

Московская фирма, второй подрядчик, работающий на объекте, смонтировал конструктивные элементы. В модульном здании обустроены раздевалки, душевые, тренерские, медицинский кабинет и хозяйственные помещения. Рабочие расставили мебель и тренажеры. Чаша бассейна наполнена водой. В ближайшее время завершатся пусконаладочные работы.

Бассейн планируют открыть в августе, но до этого необходимо дать ему имя. К процессу решили привлечь жителей Костромы.

«Глава города Олег Болоховец предлагает костромичам поучаствовать в конкурсе на лучшее название нового спортивного объекта. Для этого нужно подписаться на страницы главы в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники», канал в мессенджере МАХ и написать свой вариант в комментариях к посту мэра», - сказали в администрации.