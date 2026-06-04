О создании зон придорожного сервиса в Ярославской области договорились на ПМЭФ

В Ярославской области создадут современные зоны придорожного сервиса. Фото: Правительство Ярославской области.

На Петербургском международном экономическом форуме компании «Корфу Групп», «Красный маяк» и «ТриА Девелопмент» подтвердили свои намерения создать в Ярославской области современные зоны придорожного сервиса. Объем инвестиций в этом масштабный проект, который открывает новые возможности для социально-экономического развития населенных пунктов, превысит 1,1 миллиард рублей.

«Сегодня качество инфраструктуры напрямую определяет уровень комфорта и безопасности в поездках. Наличие современного придорожного сервиса с точками питания, фондом для отдыха, парковками, заправками, детскими площадками становится одним из ключевых факторов выбора маршрута. При этом открытие многофункциональных комплексов не только обеспечивает рост туристической привлекательности территорий, но и способствует повышению безопасности движения, созданию новых рабочих мест и дополнительных возможностей для местных производителей», - сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Придорожные комплексы «Навигатор» построят в Ростовском и Первомайском округах до 2030 года. Путешественники смогут отдохнуть в мотеле, перекусить в кафе, купить что-то нужное в магазине, заправить машину. Для создания зон придорожного сервиса в Ярославской области будут использовать лучшие мировые практики. Особое внимание уделят вопросам энергоэффективности и рационального использования ресурсов. Компания «Корфу Групп» планирует инвестировать в проект 320 миллионов рублей и создать 50 рабочих мест.

«Красный маяк» построит комплекс в селе Львы недалеко от Ростова Великого. Объем инвестиций составит 345 миллионов рублей. На трассе откроют магазин «Фермерские продукты» с собственной пекарней, кафе с традиционными для региона блюдами, круглогодичные и сезонные торговые ряды, а также зоны отдыха с детской площадкой. На втором этапе проекта создадут деловой выставочный кластер со складским комплексом для оптовой торговли, площадкой для проведения мероприятий, быстровозводимыми сооружениями для проведения конференций, демонстрации сельскохозяйственной техники и организации демонстрационных полевых посадок.

Два дорожных отеля намерено построить на трассах Ярославской области ООО «ТриА Девелопмент». В проект вложат 440 миллионов рублей.

Кроме того, в регионе собираются развивать пет-френдли-туризм. Ярославское правительств и компания «Четыре лапы» намерены создать путеводитель для путешественников, которые берут в поездки домашних животных, увеличить число гостиниц, кафе, ресторанов и туристических локаций, в которых разрешено пребывание братьев наших меньших.

«Сегодня пет-френдли-среда – это гораздо больше, чем возможность прийти с собакой в кафе или гостиницу. Это целая экосистема, которая включает инфраструктуру, досуг, туризм, образование и ответственное отношение к животным. Мы рады, что Ярославская область разделяет этот подход», - сказал подчеркнул совладелец компании Дмитрий Цыпин.