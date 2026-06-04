На ПМЭФ Ярославская область укрепила партнерские отношения в сфере АПК

Делегация из Ярославской области принимает участие в ПМЭФ-2026. Фото: Правительство Ярославской области.

На 29-м Петербургском международном экономическом форуме ярославская делегация во главе с губернатором области проводит серию встреч, которые помогут дальнейшему развитию АПК и потребительского рынка.

«Привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс – одна из наших главных задач. Это напрямую влияет на продовольственную безопасность, рост промышленного производства и налоговые поступления. В 2025 году сельхозтоваропроизводители региона выпустили продукции на 73,9 миллиарда рублей. Мы продолжаем поддерживать инвесторов, которые готовы работать в этой сфере», - сказал Михаил Евраев.

С директором по взаимодействию с органами государственной власти Х5 Борисом Огарковым глава Ярославской области обсудил ключевые направления сотрудничества, которые способствуют развитию потребительского рынка и повышению доступности продовольственных товаров для покупателей. Сейчас в торговых сетях, принадлежащих компании «X5 Group», работает более трех тысяч жителей региона. В этом году откроются 32 новых магазина, будет создано еще около 500 рабочих мест.

«Открытие новых магазинов всегда имеет социальный эффект: у жителей появляется возможность приобрести качественные и свежие товары недалеко от дома по доступной цене. А наши инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса не только позволяют представителям МСП получить доступ к федеральному ретейлеру, но и развивают ассортимент магазинов, предлагая жителям продукты локального производства», – отметил Борис Огарков.

Губернатор Ярославской области провел ряд встреч с участниками форума. Фото: Правительство Ярославской области.

Также состоялась встреча Михаила Евраева с заместителем генерального директора по связям с общественностью и взаимодействию с государственными органами АО «Группа Компаний «Черноголовка» Евгением Кореньковым. К 2025 году объем продаж продукции компании в Ярославской области удвоился по сравнению с 2023 годом, достигнув 1,2 миллиарда рублей. Наибольшим спросом у ярославцев пользуются лимонады, а с 2024 года ассортимент пополнился сокосодержащими напитками, детским питанием, печеньем и сухими завтраками.

На форуме с компанией «Лазаревское» подписано соглашение о строительстве в Гаврилов-Яме тепличного комплекса, где будут выращивать цветы на срез и рассаду. Объем инвестиций составит 800 миллионов рублей, на новом предприятии будет создано 30 рабочих мест. Проект планируют реализовать в 2026 – 2031 годах, уже определен земельный участок и заключено соглашение с администрацией округа.

Сейчас хозяйство производит продукцию в теплицах общей площадью 2,3 гектара, ежегодно выращивая более 3 миллионов тюльпанов и лилий, хризантемы, комнатные растения, а также около 3,2 миллиона единиц рассады цветов и 2,5 миллиона – рассады овощей.