Онлайн-конференция «Медицинский маркетинг 2026» прошла 26–27 мая 2026 года и была посвящена продвижению медицинских клиник в интернете.

В центре выступления была не реклама медицинских услуг, а вопрос деловой и репутационной видимости медицинских организаций в цифровой среде. Белоконь рассматривал, какие сигналы о клинике могут считывать системы искусственного интеллекта: отзывы, карты, справочники, статьи, поисковую выдачу и другие открытые источники. В программе конференции отдельно отмечалось, что одного сайта для медицинской организации уже недостаточно, а репутация влияет на видимость бренда в нейросетях.

Для рынка медицинского маркетинга эта тема становится отдельным направлением работы. Если раньше основными точками контакта пациента с клиникой были сайт, реклама, карты, агрегаторы и отзывы, то теперь к ним добавляются ответы нейросетевых сервисов. Пользователь может формулировать запрос не как поисковую фразу, а как просьбу подобрать клинику, сравнить варианты или объяснить, на что обратить внимание при выборе медицинской организации.

В такой модели важен не только рекламный бюджет, но и весь цифровой след бренда. Под цифровым следом понимается совокупность открытых данных о клинике: карточки на картах, рейтинги, отзывы, публикации, экспертные материалы, упоминания в справочниках, структура сайта и содержание поисковой выдачи. Именно эти элементы могут формировать контекст, на основе которого нейросетевые системы описывают организацию или не включают её в ответ.

Выступление Богдана Белоконь на конференции «Медицинский маркетинг 2026» отражает более широкий сдвиг в продвижении медицинских организаций. Маркетинг клиник постепенно выходит за пределы рекламы и классической поисковой оптимизации. На первый план выходит управляемая представленность бренда в информационной среде: в поиске, на картах, в отзывах, публикациях и ответах нейросетевых систем.