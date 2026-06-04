День города Ростова Великого-2026: программа праздника

День города отметит Ростов Великий 6 июня. ФОТО: администрация Ростовского округа

В субботу, 6 июня, один из древнейших городов Золотого кольца – Ростов Великий – отметит свое 1164-летие.

Как сообщили в администрации Ростова, праздничные мероприятия начнутся в 10 утра. Гуляния пройдут по всем центральным улицам города: от Городского сада до Комсомольского парка, и даже на Соборной площади, где сейчас в полном разгаре ремонтные работы.

Запланированы разнообразные развлечения для всех возрастов: праздничный концерт, настоящий пир с дегустацией напитков и угощений, захватывающие состязания рейтар, которые перенесут зрителей в прошлое, а также выступления музыкальных групп и многое другое. И, пожалуй, самый интригующий пункт – особый подарок от главы Ростовского района, но какой, пока держится в секрете.

Стоит отметить, что праздник в Ростове Великом завершится чуть раньше, чем в Ярославле – финальные аккорды прозвучат в 22:00, а также в программе не заявлен салют. Несмотря на это, организаторы обещают незабываемые впечатления и теплую атмосферу.

Программа Дня города Ростова Великого 2026

ГОРОДСКОЙ САД

11:00 Детский спектакль «Дед Мазай и зайцы»

Народный коллектив молодёжный театр-студия «Маска» и веселые фокусы «Оливье-шоу»,

11:30 Выступление студии кукол «Ежики»,

12:00-18:30 Праздничный концерт детских коллективов «Сияние маленьких звезд»

Коллективы: шоу-группа «Мечта», «Задоринки», «Апрель», «Радость», «Улыбка», «Грация», «Силуэт», «Вдохновение», «Созвездие».

14:00-14:30 Подарок от главы Ростовского округа,

15:00-19:00 Творческие мастерские «Арт-бульвар»,

19:00 Концерт кавер-группы «Гараж»,

20:45 Фаер-шоу от театра огня «ФайерФокс»

В течение дня: выступление почетных гостей, интерактивная программа, ходулисты, трансформеры, планетарий (г. Ярославль)

СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ

10:00-22:00 Ростовская ярмарка (ул. Каменный мост)

Аттракционы и развлечения: батуты, катание на лошадях и верблюдах, катание на электромобилях, аквагрим.

11:30-13:00 Театрализованное представление с былинными героями и сказочными персонажами ростовской земли «В некотором царстве, в Ростовском государстве». Детские коллективы: «Миллениум. Дети», «Солнышко», «Роната», «Карамель», «Маска», «Мечта».

13:30-15:00 Фестиваль многонационального искусства народов России «От края до края»:

- образцовый ансамбль танца «Карамель», танцевальное объединение «Мозаика» (г. Ростов Великий),

- армянское общество «Наири», танцевальный ансамбль «Нур», ансамбль барабанщиков «Арцах» (г. Ярославль),

- ансамбль кавказских танцев «Ритмы гор» (г. Ярославль),

- народный ансамбль песни и танца «Зарянка» (г. Ростов Великий).

15:00 Торжественное открытие праздника «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, РОСТОВ ВЕЛИКИЙ!»

- выступление почетных гостей, награждение,

- выступление Заслуженного коллектива ансамбля бального танца «Константа»,

- концерт военного оркестра ярославского военного училища противовоздушной обороны.

17:00-18:00 Праздничный юношеский концерт «Мир, в котором я живу!»,

18:00-19:00 Оперные рок- и поп-хиты в яркой трактовке «Миднайт опера»

Артисты: Маргарита Глазунова, солистка Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Елисей Лаптев, солист театра «Геликон-опера».

19:00-21:00 Большой эстрадный гала-концерт «Любимому городу – лучшее.

21:00-22:00 Выступление кавер-группы «Волков-бэнд».

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «РОСТОВСКИЙ КРЕМЛЬ»

10:00, 11:00, 13:30, 15:00 мастер-класс «Ростовская финифть»,

11:00, 13:00 Открытый мастер-класс от звонаря Ростовского кремля,

11:00, 14:00 Экскурсионный сеанс по выставке «Иконы 12-17 веков из собрания Ростовского музея»,

13:00, 15:00 Экскурсионный сеанс на выставку Михаила Нестерова,

15:00 Программа «Дегустация традиционных напитков».

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПАРК

6 июня и 7 июня

12:00-19:00 Мероприятия Исторического фестиваля «Ростовская фортеция»,

13:00 Показательные выступления стрелецкого войска,

15:45 Состязания русских рейтар и прочих всадников,

17:30 Баталия на валах древней крепости.

СКВЕР «ВАСИЛЬКО»

10:00-13:00 Пленэр художников.

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