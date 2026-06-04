В ярославском индустриальном парке «Новоселки» создадут 3 новых производства

Михаил Евраев: - Для нас важно, что инвесторы выбирают именно Ярославскую область для реализации своих проектов. Фото: Правительство Ярославской области.

В ярославском индустриальном парке «Новоселки» в 2026 – 2028 годах будет реализовано три новых инвестиционных проекта.

«Общий объем инвестиций превысит 2,1 млрд рублей, а для жителей региона будет создано 165 рабочих мест, – рассказал глава региона Михаил Евраев, который работает на форуме во главе делегации Ярославской области. – Индустриальный парк «Новоселки» – одна из ключевых площадок в нашем регионе для размещения новых производств. Для резидентов доступно 60 гектаров, осваивается третья очередь парка. Для нас важно, что инвесторы выбирают именно Ярославскую область для реализации своих проектов. Это новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления в бюджет, развитие промышленности и укрепление экономики региона».

Проект строительства фармацевтического завода по производству ветеринарных препаратов реализует ООО «Нерохим». Предусмотрено возведение лаборатории для исследования продукции, производственного корпуса для кормовых добавок и премиксов, склада – распределительного центра площадью 18,2 тысячи квадратных метров, котельной и административного здания на участке около 2,6 гектара. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2027 год.

Запуск предприятия ООО «Завод «Вентокс» по производству вентиляционного оборудования планируется в 2027 – 2028 годах.

Также в индустриальном парке появится новая производственная база индивидуального предпринимателя Дмитрия Дятлова по выпуску тротуарной плитки, бордюрного камня и деревянных изделий. Строительно-монтажные работы планируется завершить до декабря 2027 года.

Все инвесторы получают поддержку в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Справка

Парк «Новоселки» предлагает подготовленные участки типа «Greenfield» – то есть уже обеспеченные всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой. Компании могут рассчитывать на льготы по налогу на имущество и транспортному налогу – ставка 0% в течение пяти лет с момента включения в реестр резидентов.

В парке уже работают «X5 Group», оптово-распределительный центр «Ярославль», «Р-Фарм Новоселки», «Безен Мануфэкчуринг Рус», Ярославский завод напитков, «Яркогенерация», «Апрель плюс», «Дата центр», «Чижик» и другие компании.