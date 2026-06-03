Опыт Ярославии по созданию реестра ответственного бизнеса оценили на ПМЭФ-2026

На ПМЭФ-26 в присутствии Игоря Щеголева Михаил Евраев и Вадим Якунин подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области развития территорий Ростова Великого. Фото: Правительство Ярославской области.

В настоящее время законодательство предусматривает только черный список для недобросовестных компаний. ЭКГ-рейтинг – это действенный и объективный инструмент комплексной оценки предпринимательской деятельности. Он разработан по инициативе полномочного представителя Президента России в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева при участии ФНС, ФАС, Счетной палаты Российской Федерации и других ведомств, методология продолжает совершенствоваться.

В Ярославской области идет внедрение этого рейтинга, кроме того, при поддержке полпредства Президента в ЦФО принят закон об ответственном ведении бизнеса. Он предусматривает создание реестра добросовестных предпринимателей, оценка которых осуществляется как раз на основе ЭКГ-рейтинга.

«ЭКГ-рейтинг – это комплексная оценка бизнеса по трем ключевым направлениям: экологическая ответственность, кадровая политика и взаимодействие с государством. Мы пошли дальше и предложили систему положительной мотивации для тех, кто качественно и в срок исполняет контракты, платит налоги, заботится о сотрудниках и окружающей среде, – отметил Михаил Евраев. – Чтобы попасть в реестр добросовестных предпринимателей, компания должна работать легально в регионе, не иметь налоговых задолженностей и банкротств, а ее ЭКГ-рейтинг должен быть не ниже 91 балла. Более 530 компаний региона уже имеют потенциал для получения мер господдержки».

Игорь Щеголев в присутствии руководителей федеральных структур, глав регионов и других официальных лиц, участвовавших в обсуждении, положительно оценил работу региона в этом направлении, отметив важность системного подхода и практического применения рейтинга.

Инициативу по созданию нового федерального рейтинга деловой репутации для оценки поставщиков товаров, работ и услуг в сфере госзакупок Михаил Евраев также ранее представил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в январе этого года. Глава государства поддержал предложение и поручил проработать вопрос масштабирования рейтинга деловой репутации на федеральный уровень. Это позволит помогать добросовестному бизнесу и создавать честные, прозрачные условия работы для предпринимателей по всей стране.

Игорь Щеголев также является председателем рабочей группы по созданию культурно-исторического кластера в Ростове Великом. На форуме в его присутствии губернатор Ярославской области Михаил Евраев и председатель попечительского совета фонда сохранения и развития традиционных духовно-нравственных ценностей «Великое Наследие» Вадим Якунин подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области развития территорий этого города.

Соглашение призвано создать организационные, экономические и правовые условия для комплексного развития города. В планах – строительство гостиничных комплексов, создание сафари-парка, развитие народных промыслов, профессионального образования, работа по сохранению объектов культурного наследия и святынь, расположенных на территории Ростовского округа, и многое другое.

«Для фонда «Великое Наследие» Ростов Великий – это территория особого исторического и духовного значения, – сказал Вадим Якунин. – Мы рассматриваем проект по обновлению города как возможность соединить сохранение традиций с современными инструментами развития: инвестициями, событийным календарем, поддержкой ремесел, развитием гостиничной и туристической инфраструктуры. Важно, чтобы город стал живым центром притяжения для семей, паломников, туристов, предпринимателей и мастеров».