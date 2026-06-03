В парк Победы Костромы приедет робот Валера

Парки Костромы перешли на летний режим работы и подготовили для горожан немало интересных активностей.
Уже сегодня, 3 июня, в Берендеевке начнет работать «КиноПарк». Зрителям покажут семейный фильм «Пальма-2», который вышел в 2025 году. Это продолжение истории о преданной собаке. 10 июня картина пройдет в парке Заволжье. Начало сеансов – в 19 часов.
4 июня в костромской парк Победы приедет гость из будущего – робот Валера. Он покажет, как думают и двигаются роботы, какие задания они выполняют и как с ними можно работать. Валера будут ждать гостей в 18 часов у фонтана.
В пятницу, 5 июня, в парке Заволжье в 18:00 начнется Фестиваль красок. Костромичей приглашают повеселиться в облаках цветного дыма под звуки популярных песен.
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