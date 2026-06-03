Ивановская пенсионерка потеряла 40 тысяч рублей, пытаясь снять квартиру в Крыму

Пенсионерка из Иванова стала жертвой мошенников. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Пенсионерка из Иванова стала жертвой мошенников. Женщина решила переехать туда, где жарко и солнечно, и искала квартиру для съема в Крыму. На сайте бесплатных объявлений она увидела подходящий вариант в Ялте, написала сообщение контактному лицу.

Вскоре позвонил менеджер, представился Сергеем. Он объяснил, что аренда оформляется через специальный сервис, прислал на него ссылку. Пенсионерка ввела номер банковской карты, свои данные и номер телефона, а затем перевела 39 991 рубль.

Как только деньги ушли, Сергей перестал выходить на связь. Жительница Иванова обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».