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Иваново3 июня 2026 13:28

Ивановская пенсионерка потеряла 40 тысяч рублей, пытаясь снять квартиру в Крыму

Женщина хотела переехать в Ялту, но сразу же столкнулась с трудностями
Полина ВАЧНАДЗЕ
Пенсионерка из Иванова стала жертвой мошенников.

Пенсионерка из Иванова стала жертвой мошенников.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Пенсионерка из Иванова стала жертвой мошенников. Женщина решила переехать туда, где жарко и солнечно, и искала квартиру для съема в Крыму. На сайте бесплатных объявлений она увидела подходящий вариант в Ялте, написала сообщение контактному лицу.

Вскоре позвонил менеджер, представился Сергеем. Он объяснил, что аренда оформляется через специальный сервис, прислал на него ссылку. Пенсионерка ввела номер банковской карты, свои данные и номер телефона, а затем перевела 39 991 рубль.

Как только деньги ушли, Сергей перестал выходить на связь. Жительница Иванова обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».