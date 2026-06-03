Какую локацию назовут в честь «Локомотива»: ярославцы могут предлагать свои идеи

В Ярославской области началось голосование за объекты, которые назовут в честь «Локомотива». Фото: Правительство Ярославской области.

С сегодняшнего дня, 3 июня, начался сбор предложений, как отметить победы ярославского «Локомотива» в названия городских объектов. Свои идеи жители региона могут отправить через платформу обратной связи на портале «Госуслуги» или в мессенджере «Макс». Если есть регистрация на обеих платформах, то варианты можно оставить на каждой.

Сбор продлится до 22 июня.

«Ограничений нет: варианты могут быть связаны с именем клуба, а могут быть нейтральными, отражать спортивную тематику и нашу гордость за команду. Например, проспект Чемпионов или бульвар Побед», - сказал глава Ярославской области Михаил Евраев.

Из всех вариантов будут отобраны 10 самых популярных. Их вынесут на итоговое голосование, которое пройдет с 1 по 5 июля. Итоги подведут в августе на чествовании команды «Локомотив».

В социальных сетях ярославцы не стали дожидаться 3-го числа и уже предлагают свои идеи:

«В честь «Локомотива» надо назвать новый мост»,

«Может Углическое кольцо переименовать в площадь и там в будущем стелу поставить и освежить все. Рядом как раз вокзал Ярославль Главный. И парк есть»,

«Парк Нефтяников у «Арены» переименовать? Символично, к месту и там же разместить звезды, которые сейчас в администрации, и никто из ярославцев их не видит, создав своеобразную Аллею Славы. Прописку людям менять тоже не нужно будет»,

«Туношну» переименовать в «Аэропорт Локомотива»,

«Проспект Максима Шалунова можно еще сделать. Подумайте над таким предложением. Вдумайтесь только, это автор двух золотых шайб «Локомотива»!

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