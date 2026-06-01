Новое оборудование поступило в Ярославский областной перинатальный центр

С каждым новым аппаратом медицинская помощь становится более доступной, качественной и эффективной. Фото: Правительство Ярославской области.

«Два современных операционных стола отечественного производства медики уже используют в работе, – отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – До конца года в перинатальный центр придет еще 14 единиц современной аппаратуры. Последовательно обновляем техническую базу, чтобы медицинская помощь становилась доступнее, качественнее и эффективнее. Для нас важно, чтобы и мамы, и дети получали помощь с использованием самых современных технологий».

Новые многофункциональные столы позволяют надежно фиксировать пациента и точно его позиционировать во время сложных операций. Электромеханический привод, плавная регулировка высоты и углов наклона повышают эффективность работы врачей и комфорт пациентов.

«Каждый новый аппарат, комплекс или прибор имеет большое значение в работе любой больницы. С его помощью медицинская помощь становится более доступной, качественной и эффективной, – подчеркнула и.о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко. – Масштабное переоснащение областного перинатального центра – отделения областной детской больницы – идет в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным».

Также в Ярославский областной перинатальный центр в этом году поступят инкубатор для транспортировки новорожденных, система терапевтической плазмофильтрации, четыре гибких интубационных видеоларингоскопа и другое оборудование.