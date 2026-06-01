В Ивановской области усилят контроль за недобросовестными УК

С внеплановыми проверками придут сотрудники Госжилинспекции в управляющие компании и ТСЖ, которые накопили долги перед ресурсоснабжающими организациями или более трех месяцев начисляют плату за тепло по нормативам. Об этом сообщили в правительстве Ивановской области, сославшись на изменения, которые уже внесены в положение о региональном государственном лицензионном контроле.

"Такие индикаторы риска не являются доказанным нарушением, но сигнализируют о том, что в деятельности УК или ТСЖ есть проблемы. Если такой тревожный сигнал сработал, надзорный орган получает основание для внеплановой проверки", - сказали в Службе ГЖИ Ивановской области.

Поводом для внеплановой проверки может стать, например, принятый Арбитражным судом иск от "ресурсников" о взыскании долгов за воду, тепло, электричество или другие комуслуги на сумму свыше 300 тысяч рублей. Это позволит в зародыше пресечь нецелевое расходование средств ивановцев, не дожидаясь банкротства управляющей компании или отключения коммунальных ресурсов в доме.

Другой новый индикатор - начисление платы за отопление не по показаниям общедомового счетчика, а по нормативу на протяжении трех и более месяцев подряд. Если ответственные лица слишком долго не ремонтируют неисправный прибор учета или не устанавливают новый, значит этим обстоятельством заинтересуется инспекция.

"Расширение функционала направлено на защиту прав жителей региона. Ранее для проведения внеплановой проверки требовались веские доказательства нарушений или массовые жалобы. Теперь ГЖИ достаточно увидеть информацию о судебном деле или способе начисления платы, чтобы начать действовать превентивно", – сказали в ведомстве.