Костромич ударил прохожего ножом, потому что "показалось"

За устроенный в День пограничника конфликт костромичу грозит до 10 лет лишения свободы.

Костромские полицейские задержали 38-летнего местного жителя за драку с ножом.

27 мая 38-летний костромич вместе с любимой женщиной отмечали День пограничника. После застолья со спиртным пара вышла погулять. На улице нетрезвому мужчине показалось, что прохожий оскорбил его спутницу и он бросился защищать честь дамы. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, завязалась драка, во время которой ни в чем не повинный человек получил удар ножом в живот. "Пограничник" с места преступления сбежал.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия костромичу грозит до 10 лет лишения свободы.