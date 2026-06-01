Ярославские семьи с двумя детьми могут получить новую выплату

В Ярославской области начали принимать заявления на новую семейную выплату для работающих родителей двух и более детей.

Жители Ярославской области же подали более 300 заявлений на предоставление новой семейной выплаты. Право на нее имеют родители, воспитывающие двух и более детей, которые платили НДФЛ с доходов в предыдущем календарном году.

Как уточнили в Ярославском отделении СФР, выплата предоставляется гражданам РФ, постоянно проживающим в стране. Выплату может оформить каждый из родителей. Семейный статус при этом значение не имеет, но не должно быть долгов по алиментов. Кроме того, среднедушевой доход каждого члена семьи в месяц не может превышать 1,5 величины прожиточного минимума в регионе проживания в году, предшествующему году обращения за выплатой. Прожиточный минимум в 2025 году в Ярославской области составлял 17,7 тысяч рублей, а полтора ПМ – 26,6 тысяч.

"В целом, оценка нуждаемости семьи происходит по аналогии с единым пособием. Но, в отличие от него, заявителям не требуется иметь доход в размере 8 МРОТ и к ним не применяется "правило нулевого дохода" (уважительные причины отсутствия доходов)", - сообщили в СФР по Ярославской области.

Деньги можно получить раз в год, право на них необходимо подтверждаться ежегодно. Размер выплаты зависит от суммы налогооблагаемых доходов: это разница между суммой НДФЛ, и суммой, исчисленной с тех же доходов по ставке 6%.

