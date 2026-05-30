Ярославль с размахом отмечает День города

На Советской площади народ развлекают творческие коллективы. Фото: Правительство Ярославской области.

Начался праздник у стелы Трудовой доблести Ярославля. Мэр Артём Молчанов встретил гостей из городов-партнёров из России и зарубежных стран. Вместе с гостями ярославцы возложили цветы к стеле и посетили Городскую доску почёта в парке Мира.

После этого праздник развернулся на Советской площади. Там пели и танцевали творческие коллективы. Были тут и юные защитники Отечества, и лебедушки-исполнительницы народных танцев. Горожан поздравил глава региона Михаил Евраев, после чего прямо на сцене забил небольшой огненный фонтанчик, который было отлично видно, несмотря на дневной свет и хорошую погоду.

Мэрия Ярославля Праздник начался у стелы Трудовой доблести.

А потом начались праздничные гулянья. Повсюду слышны смех и веселые шутки горожан.

Мэрия Ярославля. Праздник на Советской площади.

Веселится и танцует народ. Фото: Правительство Ярославской области.

Одним из самых ярких спортивных событий Дня города стала регата «Кубок Рундука на фойлах». В акватории Волги прошли гонки на суперскоростных современных яхтах с подводными крыльями, парад судов и соревнования на Кубок Ярославля.

Главное спортивное событие - парусная регата. Фото: Правительство Ярославской области.

В наш город приехали звезды российского парусного спорта – участники Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, в том числе наш земляк – четырехкратный чемпион России Егор Терпигорев.

Не исключено, что в следующий раз соревнования пройдут ближе к набережной, будет организована работа комментаторов, чтобы сделать гонки еще более зрелищными.

Также 30 мая прошли состоялись всероссийский легкоатлетический забег «Зеленый марафон», фестиваль по боксу, первенство города по бадминтону и другие соревнования.

Завершится День города ярким фейерверком на Стрелке в 23.00.