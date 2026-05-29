На дорогах Ярославской области в этом году установят новые знаки и ограждения

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил, что системная работа в этом направлении уже приносит результаты. В 2025 году количество ДТП на дорогах региона снизилось на 44,4% по сравнению с 2024-м.

«По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на региональных дорогах и в Ярославле в этом году установим более 2100 знаков, свыше 4,3 тысячи погонных метров барьерных и пешеходных ограждений. Обустроим 12,6 тысячи квадратных метров тротуаров, более 20 автопавильонов, – сообщил Михаил Евраев. – Комплекс мер направлен на повышение безопасности людей, особенно детей, которые летом проводят на улице больше времени».

Повысить видимость на дорогах поможет установка более чем 5,7 тысячи погонных метров стационарного освещения, а безопасность в зонах снижения скорости – 9 искусственных неровностей. Дополнительно на проезжей части будет нанесена горизонтальная разметка.

«Безопасность на дороге – это не только качественное покрытие, но и грамотно выстроенная инфраструктура: знаки, ограждения, освещение, пешеходные переходы, – подчеркнул заместитель председателя Правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко. – Все мероприятия реализуются в тесном взаимодействии с Госавтоинспекцией и направлены на снижение аварийности и защиту каждого участника дорожного движения».

На дороге М8 – подъезд к городу Костроме – Коргиш – Мужево в Ярославском округе, где ведется капитальный ремонт, запланированы устройство более чем 3,2 тысячи квадратных метров тротуаров и монтаж свыше 2,4 тысячи погонных метров стационарного освещения.

Значительная часть работ будет сосредоточена на пяти участках дороги Ярославль – Любим в Любимском округе общей протяженностью 40 километров. Здесь сделают 17 пешеходных переходов, 22 автопавильона и более тысячи дорожных знаков, также будет смонтировано свыше 3,3 тысячи погонных метров барьерного ограждения.

В Ярославле в рамках строительства первой части третьего моста через Волгу – транспортной развязки на Тормозном шоссе и эстакадного участка – планируются устройство 3 тысяч квадратных метров тротуаров, монтаж барьерных и пешеходных ограждений, установка двух светофорных объектов, 131 дорожного знака и более чем 1200 погонных метров стационарного электрического освещения.

Финансирование мероприятий по обустройству дорог в рамках нацпроекта составляет 15,8% от общего объема средств, выделенных на ремонт дорожных объектов.

В целом в этом сезоне в регионе в рамках нацпроекта и региональных программ будет отремонтировано около 400 километров дорог. В числе объектов – трасса от Рыбинска до Большого Села и от Пречистого до Семеновского. Второй этап работ проведут на дороге от Брейтова до Бутовской. Продолжается капитальный ремонт моста через реку Устье в поселке Борисоглебском.